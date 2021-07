Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône, Le Puy-Sainte-Réparade La Guinguette de Saint-Canadet Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Puy-Sainte-Réparade

La Guinguette de Saint-Canadet Le Puy-Sainte-Réparade, 25 août 2021, Le Puy-Sainte-Réparade. La Guinguette de Saint-Canadet 2021-08-25 18:30:00 – 2021-08-25 23:00:00

Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône Ne manquez pas la guinguette du mercredi 25 août sur la place du Hameau de Saint-Canadet.

Vous pourrez apprécier une soirée musicale et dansante où la fraîcheur et la convivialité seront au rendez-vous. Soirée Baletti animée par l’Orchestre Arc en Ciel.

