LA GUINGUETTE DE PEGGY Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

LA GUINGUETTE DE PEGGY Saint-Brevin-les-Pins, 15 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins. LA GUINGUETTE DE PEGGY Saint-Brevin-les-Pins

2022-07-15 – 2022-07-15

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique La guinguette débarque au marché nocturne de Saint-Brevin ! Véritable déambulation : Une péniche… De la musique… La Tour Eiffel… Le vieux Paris…

Fermez les yeux, vous y êtes… C’est la Guinguette de Peggy ! La guinguette débarque au marché nocturne de Saint-Brevin ! Véritable déambulation : Une péniche… De la musique… La Tour Eiffel… Le vieux Paris…

Fermez les yeux, vous y êtes… C’est la Guinguette de Peggy ! Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

LA GUINGUETTE DE PEGGY Saint-Brevin-les-Pins 2022-07-15 was last modified: by LA GUINGUETTE DE PEGGY Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 15 juillet 2022 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique