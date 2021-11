Roussas Roussas Drôme, Roussas La Guinguette de Noël au Domaine de Grangeneuve Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

Roussas

La Guinguette de Noël au Domaine de Grangeneuve Roussas, 27 novembre 2021, Roussas. La Guinguette de Noël au Domaine de Grangeneuve Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas

2021-11-27 12:00:00 12:00:00 – 2021-11-27 15:00:00 15:00:00 Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes

Roussas Drôme Roussas Moment gastronomique – Déjeuner convivial avec nos amis producteurs. Assiettes régionales proposées : Alsacienne, ibérique, jurassienne… oh.bour@orange.fr +33 4 75 98 50 22 Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Roussas Autres Lieu Roussas Adresse Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Ville Roussas lieuville Domaine de Grangeneuve 1200 route des Esplanes Roussas