Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges LA GUINGUETTE DE NARCISSE Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

LA GUINGUETTE DE NARCISSE Le Val-d’Ajol, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Val-d'Ajol. LA GUINGUETTE DE NARCISSE 2021-07-23 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-25 23:59:00 23:59:00 Chez Narcisse 9 Rue du devau

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol LA GUINGUETTE DE NARCISSE Vendredi 23 juillet : ALBINOÏD SOUND SYSTEM (Afrobeat – Strasbourg)

Samedi 24 juillet :

15h spectacle enfant « L’appel du Tsar » (entrée 10 euros)

18h : Dégustation de champagne

21h : Flying Orkestar (pour adultes – gratuit) Dimanche 25 juillet : 12h Guinguette accordéon repas à thème +33 6 76 91 99 86 http://www.cheznarcisse.com/ LA GUINGUETTE DE NARCISSE Vendredi 23 juillet : ALBINOÏD SOUND SYSTEM (Afrobeat – Strasbourg)

Samedi 24 juillet :

15h spectacle enfant « L’appel du Tsar » (entrée 10 euros)

18h : Dégustation de champagne

21h : Flying Orkestar (pour adultes – gratuit) Dimanche 25 juillet : 12h Guinguette accordéon repas à thème Chez Narcisse

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Chez Narcisse 9 Rue du devau Ville Le Val-d'Ajol lieuville 47.92434#6.48261