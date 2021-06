Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos, Maine-et-Loire LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À CHAZÉ-SUR-ARGOS Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos Catégories d’évènement: Chazé-sur-Argos

Maine-et-Loire

LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À CHAZÉ-SUR-ARGOS Chazé-sur-Argos, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Chazé-sur-Argos. LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À CHAZÉ-SUR-ARGOS 2021-07-06 10:00:00 – 2021-07-08

Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire Chazé-sur-Argos Au programme cette semaine :

Mardi 6 juillet : 10h : Fabrication de produits maison / 14h : Tournois de pétanque

Mercredi 7 juillet : 10h : Histoire de jouer, jeux et histoires pour toute la famille / 14h : Partagez la nature, balade découverte et ludique.

Jeudi 8 juillet : 10h : Relaxation / 14h : Koh Lanta

La nocturne : à partir de 17h : jeux en famille / scène ouverte / Concert Compagnie Engrenages Kinyonga / Foodtruck l’Arbre à galettes

La guinguette de l'Espace socioculturel du Candéen sera à Chazé sur Argos la semaine du 6 au 8 juillet 2021.
accueilesc@sic-candeen.fr +33 2 41 94 19 40
Tous les jours : fresque participative
Gratuit et ouvert à tous.

