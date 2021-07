LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À CHALLAIN LA POTHERIE Challain-la-Potherie, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Challain-la-Potherie.

LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À CHALLAIN LA POTHERIE 2021-07-27 10:00:00 – 2021-07-29

Challain-la-Potherie 49440 Challain-la-Potherie

Au programme cette semaine :

Mardi 27 juillet : 10h : Venez partager vos passions et astuces / 14h : Mission presque impossible

Mercredi 28 juillet : 10h : Atelier artistique / 15h30 : Spectacle « On y va » de la compagnie Nomorpa

Jeudi 29 juillet : 10h : Brico-déco / 14h : à vos baskets !

La nocturne : à partir de 18h : Scène ouverte, food truck et concert Saxez l’Air

Tous les jours : fresque participative

Gratuit et ouvert à tous.

La guinguette de l’Espace socioculturel du Candéen sera à Challain-la-Potherie la semaine du 27 au 29 juillet 2021.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par