LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À CANDÉ Candé, 3 août 2021-3 août 2021, Candé.

LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À CANDÉ 2021-08-03 10:00:00 – 2021-08-05 Parc de la Mairie 4 rue de l’hotel de ville

Candé 49440 Candé

Au programme cette semaine :

Mardi 3 août 2021 : 10h : Course d’orientation / 14h : Candé plage

Mercredi 4 août : toute la journée atelier cirque avec la compagnie Mesdemoiselles

Jeudi 5 août : 10h : Parcours sportif et d’obstacle / 14h : Don’t stop me dance !

La nocturne : à partir de 19h : Cirque « Parenthèses » Compagnie Mesdemoiselles, théâtre « Voyage Capel » Compagnie DBK, buvette, restauration.

Tous les jours : fresque participative

Gratuit et ouvert à tous.

La guinguette de l’Espace socioculturel du Candéen sera à Candé la semaine du 3 au 5 août 2021.

