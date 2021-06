LA GUINGUETTE DE L’ESC ARRIVE À ANGRIE Angrie, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Angrie.

Au programme cette semaine :

Mardi 20 juillet : 9h45 : Ouvrez vos yeux, soyez curieux, à la découverte de la faune et la flore / 14h : Gliss and fun, jeux d’eau pour tous !

Mercredi 21 juillet : 10h : Atelier artistique brico/déco / 14h : Rallye photos

Jeudi 22 juillet : 10h : Rando vélo (13km) / 14h : Angrie plage

La nocturne : à partir de 19h : La grande tablée (repas sur place ou pique nique), Food truck la tomate confite et buvette, concert de Brother Kawa

Tous les jours : fresque participative

Gratuit et ouvert à tous.

La guinguette de l’Espace socioculturel du Candéen sera à Angrie la semaine du 20 au 22 juillet 2021.

