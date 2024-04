La Guinguette de La Ressourcerie Créative Square Serment de Koufra Paris, jeudi 13 juin 2024.

La Guinguette de La Ressourcerie Créative La Guinguette de La Ressourcerie Créative revient cet été ! On vous donne rendez-vous du 13 juin au 27 juillet pour un été festif dans le square verdoyant du Serment de Koufra. 13 juin – 27 juillet Square Serment de Koufra entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-13T17:00:00+02:00 – 2024-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-27T17:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:00:00+02:00

On vous donne rendez-vous du 13 juin au 27 juillet pour un été festif dans le square verdoyant du Serment de Koufra.

La Guinguette c’est aussi un lieu collaboratif où les associations de la Porte d’Orléans et de Vanves travaillent ensemble pour vous offrir un cadre convivial. Pour la 2ème année consécutive, Yachad, l’Accorderie et Jeunesse Feu Vert se mobilisent !

—

AU PROGRAMME

BBQ, programmation musicale, ateliers créatifs de sensibilisation à la transition écologique, pour la joie des grands et des petits.

—

APPEL À PARTICIPATION

Vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aventure ?

Nous recherchons des artistes qui souhaitent faire éclater leur talent au grand jour (inscription jusqu’au 20 avril) et des bénévoles pour nous aider au service, à l’installation et à la restauration.

➡️ FORMULAIRE ARTISTE : https://forms.wix.com/f/7063092812299895103

➡️ FORMULAIRE BÉNÉVOLE : https://forms.wix.com/f/7178691993827016947

Rejoignez nous et participez à cet événement festif durant l’été de juin à juillet !

Si vous voulez vous engager sous une autre forme de stage, bénévolat ou projet, n’hésitez pas à nous contacter sur contact@laressourceriecreative.com

—

INFO PRATIQUES :

Lieu: Square du serment de Koufra, 75014 PARIS

Horaires d’ouvertures: jeudi, vendredi, samedi de 17h à 23h

Square Serment de Koufra 187 Rue de la Légion Étrangère, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France

guinguette La Ressourcerie Créative