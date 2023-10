Cet évènement est passé De la Lys au Pacifique La Guinguette de la Marine Catégorie d’Évènement: Nord De la Lys au Pacifique La Guinguette de la Marine, 23 juin 2019, . De la Lys au Pacifique Dimanche 23 juin 2019, 10h00, 16h00 La Guinguette de la Marine Gratuit 10h-12h : Balade. Rendez-vous sur le site et retour avec accueil musical par le Collectif de la Cantina. 16h-20h : Bal « Salsa Loco » par le collectif La Cantina à la Guinguette de la Marine Bord de Lys avec une initiation danse en amont. La Guinguette de la Marine 2 Route de Quesnoy, 59560 Warneton 59560 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-23T10:00:00+02:00 – 2019-06-23T12:00:00+02:00

latitude longitude 50.751145;2.95065

