La guinguette concert de Solifiesta, 3 août 2022

La guinguette concert de Solifiesta



2022-08-03 18:00:00 – 2022-08-03 00:00:00

EUR 0 0 Six musiciens et deux danseuses vont ensoleiller votre soirée au rythme du Gipsy flamenco espagnol. Un groupe qui a assuré la première partie d’artistes français (Lâam, Les Chevaliers du fiel,…) et qui part bientôt en tournée aux USA.

