2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 02:00:00

Gironde EUR La place des Tilleuls de Bazas s’anime ! Pour cette première édition de « La Guinguette c’est chouette », éveillez vos papilles en flânant parmi les stands de bouches de commerces bazadais !

Animation musicale prévue avec la chanteuse Carine Dupuy et animation à la danse afro latino avec Céline Chemineau.

