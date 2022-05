La Guinguette avec l’Orchestre Pascal Hamard Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

Gien, le dimanche 5 juin à 14:00

ET SI ON DANSAIT ? Le Comité des Fêtes de Gien organise une Guinguette au Port au Bois, venez nombreux profiter de la vie en bord de Loire avec l’Orchestre Pascal Hamard le 5 juin de 14h à 19h ! ( buvette sur place ) La Guinguette avec l’Orchestre Pascal Hamard Gien Place Leclerc, Gien Gien

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

