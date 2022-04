La Guinguette avec l’Orchestre Guillaume Genty

2022-08-07 14:00:00 – 2022-08-07 19:00:00 ET SI ON DANSAIT ? Le Comité des Fêtes de Gien organise une Guinguette au Port au Bois, venez nombreux profiter de la vie en bord de Loire avec l'Orchestre Guillaume Genty le 7 août de 14h à 19h ! ( buvette sur place )

