Gien Port au Bois Gien La Guinguette au Port au Bois le 8 aout 2021 Port au Bois Gien Catégorie d’évènement: Gien

La Guinguette au Port au Bois le 8 aout 2021 Port au Bois, 8 août 2021, Gien. La Guinguette au Port au Bois le 8 aout 2021

Port au Bois, le dimanche 8 août à 14:00

ET SI ON DANSAIT ? Le Comité des Fêtes de Gien organise une Guinguette au Port au Bois, dimanche 8 aout de 14h à 19h ! Cadre de rêve, buvette sur place et ambiance garantie. Laissez Paul Hamard et son accordéon vous entraîner dans la danse ! Venez nombreux profiter de la vie en bord de Loire ! Guinguette du Port au Bois animé par Jean François CARCAGNO avec buvette Port au Bois Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu Port au Bois Adresse Gien Ville Gien lieuville Port au Bois Gien