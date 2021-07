LA GUINGUETTE À VINS – CHÂTEAU D’AVRILLÉ Les Garennes sur Loire, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Les Garennes sur Loire.

LA GUINGUETTE À VINS – CHÂTEAU D’AVRILLÉ 2021-07-02 19:00:00 – 2021-07-04 L’Homois Château d’Avrillé

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Les Garennes sur Loire

Les maîtres-mots de cet événement : musique, vin, restauration et convivialité !

Ce qu’il faut retenir :

– Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet

– Rendez-vous vendredi et samedi à partir de 19h et dimanche à partir de 13h

– Bar et restauration sur place : vins, planches apéros, frites, grillades, fritures…

Places limitées, réservation conseillée

La Guinguette à Vins est de retour au Château d’Avrillé !

chateau.avrille@wanadoo.fr +33 2 41 91 22 46

dernière mise à jour : 2021-06-15 par