La Guinguette à Hector fête la St Patrick La Guinguette à Hector Lacquy, samedi 16 mars 2024.

La Guinguette à Hector fête la St Patrick La Guinguette à Hector Lacquy Landes

La guinguette se met à l’heure irlandaise !

A cette occasion, Mad Daddy, avec toute son énergie, feeling et bonne humeur, assurera l’ambiance avec « du bon vieux rockabilly ».

En réservant sa place, vous pourrez, avant le concert, déguster une bonne poule au pot.

Ouverture des portes à 20h et début du concert à 21h30. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit

Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement La Guinguette à Hector fête la St Patrick Lacquy a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Landes d’Armagnac