La guinguette à 20 des Garbasses Cabanès, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Cabanès. La guinguette à 20 des Garbasses 2021-07-01 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-19 22:30:00 22:30:00 Les Vignes des Garbasses Le Bousquet

Cabanès Tarn Cabanès EUR 5 Au cours d’une soirée musicale, venez découvrir les cépages de Gaillac : bar à vins au domaine, tapas, barbecue… garbasses@gmail.com +33 5 63 42 02 05 https://www.vignesdesgarbasses.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par Office de tourisme du Lautrecois – Pays d’Agout

lieuville 43.72891#1.95134