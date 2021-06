La Guinguette #3 du Moloco Saint-Maurice-Colombier, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Maurice-Colombier.

La Guinguette #3 du Moloco 2021-07-09 – 2021-07-11 mairie Rue des écoles

Saint-Maurice-Colombier Doubs Saint-Maurice-Colombier

A partir de l’été 2021, le Moloco (Scène de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard) a choisi d’installer une guinguette éphémère et itinérante dans l’agglomération du Pays de Montbéliard. En juin et juillet, le temps de quatre week end, les habitants et les touristes pourront profiter d’une manifestation gratuite et conviviale qui investira plusieurs communes du Pays de Montbéliard. Tous les ingrédients qui font le succès des guinguettes seront présents : un cadre bucolique et champêtre, une ambiance propice à la détente et à la fête, de la restauration et des débits de boissons mettant à l’honneur les produits locaux, des activités ludiques à vivre en famille et bien sûr des concerts de premier choix. L’ensemble de la programmation artistique et culturelle de cette guinguette éphémère et itinérante sera pilotée par le Moloco (Scène de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard, labellisée par l’Etat).

> Programme :

à venir

> Ouverte du vendredi au dimanche en journée et en soirée. Gratuit. Ateliers enfants payants sur inscription.

Informations au 03 81 30 78 40 ou sur www.lemoloco.com

