Nord BLUEWALKS – La Lys : une histoire qui évolue – Warneton La guingette Leers, 23 juin 2019, Leers. BLUEWALKS – La Lys : une histoire qui évolue – Warneton Dimanche 23 juin 2019, 10h00, 13h00 La guingette gratuit sur inscription – places limitées A cheval sur la frontière, longez les chemins de halage de la Lys eet découvrez son histoire transfrontalière. Et profitez de « les festivités à la Guingette », dans le cadre d’Eldorado! Départ : 10h Arrivée : 13h Adresse départ / arrivée : « Les festivités à la guingette », 2, route de Quesnoy, 59560, Warneton La guingette rue de Wattrelos,Leers Leers 59115 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.parcbleu.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-23T10:00:00+02:00 – 2019-06-23T11:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Leers, Nord
Lieu La guingette
Adresse rue de Wattrelos,Leers
Ville Leers
Departement Nord

