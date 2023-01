La Guinchouille Argentonnay, 25 août 2023, Argentonnay .

La Guinchouille

Le château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

2023-08-25 19:00:00 – 2023-08-25

Argentonnay

Deux-Sèvres

En co-production avec le Boc’Hall, les colporteurs vous retrouvent pour la traditionnelle soirée de l’été. Le château revêt son plus bel habit de lumière, chaude ambiance guinguette assurée !

Au programme, une soirée de concerts qui vont nous ambiancer jusqu’au bout de la nuit et nous faire guincher comme on aime !

Bar et petite restauration sur place. Entrée payante, sans réservation.

+33 5 49 65 22 53 Association La Colporteuse

