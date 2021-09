Orléans La musette Loiret, Orléans La Guinche La musette Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à La musette

La Guinguette à Roulettes de La Guinche c’est un quatuor qui swingue dans une caravane qui s’ouvre et dévoile papier peint de mémé et lampions rétro éclairés. Au sol, un parquet de danse, installé en moins de deux, accueille les pas des danseurs en quête de petit bal perdu, de bonheur instantané, et d’ivresse du temps suspendu… Sur un rythme endiablé, guitares, accordéon et contrebasse en mains, tout y passe : chansons d’antan, valses, tangos, boléros, java, samba, bossa, cha-cha, balade, rock’n’roll, tarentelle, madison, paso doble, biguine… rien ne manque. Swing jazz dans le cadre du festival de Loire La musette pont rene thinat Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T21:15:00 2021-09-25T21:45:00;2021-09-25T23:00:00 2021-09-25T23:30:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T15:00:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T16:30:00;2021-09-26T17:30:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La musette Adresse pont rene thinat Ville Orléans lieuville La musette Orléans