AJMR – Rencontre avec les Aborigènes d’Australie La Guillou Lalinde, 12 juillet 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

L’Espace de Vie Sociale AJMR (Actions Jeunes en Milieu Rural) propose une journée à la découverte des Arts Aborigènes grâce à la venue de la troupe Aborigene Bundjalung Kunjiel.

17h : atelier do-painting – initiation à la peinture pointilliste de Aborigènes (inscription sur place)

18h30 : Corroborée – représentation chants et danses, présentation de leur culture, la plus ancienne encore vivante.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

La Guillou

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Espace de Vie Sociale AJMR (Actions Jeunes en Milieu Rural) is organizing a day of discovery of Aboriginal arts with the Aborigene Bundjalung Kunjiel troupe.

5pm: do-painting workshop – introduction to Aborigine pointillist painting (registration on site)

6:30pm: Corroborée – song and dance performance, presentation of their culture, the oldest still alive

El Espace de Vie Sociale AJMR (Actions Jeunes en Milieu Rural) organiza una jornada de descubrimiento de las artes aborígenes con la compañía Aborigene Bundjalung Kunjiel.

17.00 h: taller de pintura – iniciación a la pintura puntillista aborigen (inscripción in situ)

18.30 h: Corroborée – espectáculo de canto y danza, presentación de su cultura, la más antigua aún viva

Der Espace de Vie Sociale AJMR (Actions Jeunes en Milieu Rural) bietet einen Tag zur Entdeckung der aboriginalen Künste an, dank des Gastspiels der Aborigenen Bundjalung Kunjiel.

17 Uhr: Do-painting-Workshop – Einführung in die pointillistische Malerei der Aborigines (Anmeldung vor Ort)

18.30 Uhr: Corroborée – Gesangs- und Tanzdarbietung, Vorstellung ihrer Kultur, der ältesten noch lebenden

Mise à jour le 2023-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides