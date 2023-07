Cinéma de plein air – Super Mario Bros, le film La Guillou Lalinde, 10 juillet 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Réalisé par Aaron Horvath, Michael Jelenic

Avec Pierre Tessier, Jérémie Covillault, Audrey Sourdive, Benoît Du Pac, Emmanuel Garijo.

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l’aide du champignon Toad, habitant du Royaume Champignon, et les conseils avisés, en matière de techniques de combat, de la Princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du Royaume. C’est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission.

N’hésitez pas à amener vos chaises, plaids, coussins… pour plus de confort !

REPLI SALLE JACQUES BREL EN CAS D’INTEMPERIES.

La Guillou

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Directed by Aaron Horvath, Michael Jelenic

With Pierre Tessier, Jérémie Covillault, Audrey Sourdive, Benoît Du Pac, Emmanuel Garijo.

While trying to repair an underground pipe, Mario and his brother Luigi, both plumbers, find themselves plunged into a new fairytale world through a mysterious conduit. But when the two brothers are separated, Mario embarks on a thrilling adventure to find Luigi. In his quest, he can count on the help of the mushroom Toad, inhabitant of the Mushroom Kingdom, and the wise advice, in terms of combat techniques, of Princess Peach, the determined warrior at the head of the Kingdom. This is how Mario manages to mobilize his own forces to complete his mission.

Don’t hesitate to bring your own chairs, plaids, cushions… for added comfort!

SALLE JACQUES BREL IN CASE OF BAD WEATHER

Dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic

Con Pierre Tessier, Jérémie Covillault, Audrey Sourdive, Benoît Du Pac, Emmanuel Garijo.

Mientras intentan reparar una tubería subterránea, Mario y su hermano Luigi, ambos fontaneros, se ven inmersos en un nuevo mundo de cuento de hadas a través de un misterioso conducto. Pero cuando los dos hermanos se separan, Mario se embarca en una emocionante aventura para encontrar a Luigi. En su búsqueda, cuenta con la ayuda del hongo Toad, habitante del Reino Champiñón, y con los acertados consejos sobre técnicas de combate de la Princesa Peach, la decidida guerrera que dirige el Reino. Así es como Mario consigue movilizar sus propias fuerzas para completar su misión.

No dudes en traer tus sillas, plaids, cojines… ¡para mayor comodidad!

SALLE JACQUES BREL EN CASO DE MAL TIEMPO

Regie: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Mit Pierre Tessier, Jérémie Covillault, Audrey Sourdive, Benoît Du Pac, Emmanuel Garijo.

Bei dem Versuch, ein unterirdisches Rohr zu reparieren, werden Mario und sein Bruder Luigi, beide Klempner, durch eine geheimnisvolle Leitung in eine neue Märchenwelt versetzt. Als die beiden Brüder jedoch getrennt werden, begibt sich Mario auf ein rasantes Abenteuer, um Luigi zu finden. Bei seiner Suche kann er auf die Hilfe des Pilzes Toad zählen, der im Pilzkönigreich lebt, und auf die kampftechnischen Ratschläge von Prinzessin Peach, einer entschlossenen Kriegerin, die das Königreich anführt. So gelingt es Mario, seine eigenen Kräfte zu mobilisieren, um seine Mission zu Ende zu bringen.

Zögern Sie nicht, Ihre Stühle, Plaids, Kissen … für mehr Komfort mitzubringen!

AUSWEICHEN IN DEN SALLE JACQUES BREL BEI SCHLECHTEM WETTER

