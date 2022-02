La guilde des Lecteurs Égarés Aire-sur-l’Adour, 21 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

La guilde des Lecteurs Égarés Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

2022-04-21 15:00:00 – 2022-04-21 17:00:00 Passage des Cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour Landes

EUR Appel à tousles lecteurs de mangas, young-adult et fantasy !

Rejoignez la Guilde des Lecteurs Égarés pour parler de vos coups de cœur et déceptions, partager vos théories et découvrir de nous horizons de lecture.

+33 5 58 51 34 04

Passage des Cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

