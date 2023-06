Conférence d’Arthur Bauchet, athlète handiski La Guichetière Secondigny, 8 juin 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Arthur Bauchet, athlète handiski, sera le 8 juin à Secondigny pour une conférence sur le sport et son parcours.

Palmarès

Il est :

3 fois champion paralympique,

4 fois vice-champion paralympique,

10 fois champion du monde.

La Guichetière Salle communautaire La Guichetière

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Arthur Bauchet, handiski athlete, will be in Secondigny on June 8 for a conference on sport and his career.

Achievements

He is a :

3-time Paralympic champion,

4 times Paralympic vice-champion,

10 times world champion

Arthur Bauchet, atleta discapacitado, estará en Secondigny el 8 de junio para dar una charla sobre el deporte y su carrera.

Logros

Es :

3 veces campeón paralímpico,

4 veces subcampeón paralímpico,

10 veces campeón del mundo

Der Behindertensportler Arthur Bauchet wird am 8. Juni in Secondigny einen Vortrag über den Sport und seinen Werdegang halten.

Erfolgsliste

Er ist:

3-maliger Paralympischer Meister,

4 Mal Paralympischer Vizemeister,

10-maliger Weltmeister

