La gueule de l’emploi

2023-05-18 – 2023-05-18 . Genre : Comédie

Auteur : Serge Da Silva Lorsqu’un arriviste, un chômeur et un fou d’arts martiaux se présentent, en même temps, pour décrocher le même emploi, tout peut arriver… Surtout le pire ! L’annonce précisait « costume et cravate obligatoires ». Les trois hommes s’y sont pliés, à leur façon.

Entre mensonges, trahisons et coups bas, chacun va devoir montrer qu’il a plus que les deux autres la gueule de l’emploi ! La gueule de l’emploi dernière mise à jour : 2023-03-30 par

