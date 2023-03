La Gueule De L’Emploi THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

La Gueule De L’Emploi THEATRE LE PARIS SALLE 3, 17 juillet 2023, AVIGNON. La Gueule De L’Emploi THEATRE LE PARIS SALLE 3. Un spectacle à la date du 2023-07-17 à 13:45 (2023-04-21 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. GC PRODUCTIONS (L.2-1104159&3-1104160) présente : ce spectacle. Lorsqu’un arriviste prêt à tout, un chômeur de longue durée et un fou d’arts martiaux se présentent en même temps pour décrocher un même emploi, tout peut arriver… Le pire et surtout le rire.Moqueries, complots, les rebondissements s’enchaînent avec humour.Et vous ? Jusqu’où irez-vous pour avoir le job ?Auteur : Serge Da SilvaArtistes : Bertrand Ducrocq, Jean-Christophe Acquaviva, Grégory ComettiDurée : 1h15Réservations PMR : 01 48 74 03 65 La Gueule de l’Emploi Votre billet est ici THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse GC PRODUCTIONS (L.2-1104159&3-1104160) présente : ce spectacle. Lorsqu’un arriviste prêt à tout, un chômeur de longue durée et un fou d’arts martiaux se présentent en même temps pour décrocher un même emploi, tout peut arriver… Le pire et surtout le rire. Moqueries, complots, les rebondissements s’enchaînent avec humour. Et vous ? Jusqu’où irez-vous pour avoir le job ? Auteur : Serge Da Silva

Artistes : Bertrand Ducrocq, Jean-Christophe Acquaviva, Grégory Cometti Durée : 1h15 Réservations PMR : 01 48 74 03 65 .21.0 EUR21.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu THEATRE LE PARIS SALLE 3 Adresse 5 RUE HENRI FABRE Ville AVIGNON Departement Vaucluse Lieu Ville THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON

THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

La Gueule De L’Emploi THEATRE LE PARIS SALLE 3 2023-07-17 was last modified: by La Gueule De L’Emploi THEATRE LE PARIS SALLE 3 THEATRE LE PARIS SALLE 3 17 juillet 2023 THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON

AVIGNON Vaucluse