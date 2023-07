Dessine-moi un château ! La Guettée – Château de Caen Caen, 2 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dessinateurs confirmés ou amateurs de tout âge sont les bienvenus. Venez partager un atelier de dessin accompagné par un architecte-médiateur.

Vous pourrez croquer les pelleteuses en actions, esquisser les architectures variées du site ou vous essayer à la perspective !

Ados et adultes, 2h, sur réservation à le.chateau.en.chantier@caen.fr

2023-08-02 15:00:00 fin : 2023-08-02 17:00:00. .

La Guettée – Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Experienced artists and amateurs of all ages are welcome. Join an architect-mediator for a drawing workshop.

You’ll be able to sketch excavators in action, sketch the site’s varied architecture or try your hand at perspective!

Adolescents and adults, 2 hrs, booking required at le.chateau.en.chantier@caen.fr

Artistas experimentados y aficionados de todas las edades son bienvenidos. Participe en un taller de dibujo dirigido por un arquitecto-mediador.

Podrás dibujar las excavadoras en acción, la variada arquitectura del yacimiento o probar la perspectiva

Adolescentes y adultos, 2 horas, previa reserva en le.chateau.en.chantier@caen.fr

Erfahrene Zeichner oder Amateure jeden Alters sind herzlich willkommen. Kommen Sie und teilen Sie einen Zeichenworkshop, der von einem Architekten und Mediator begleitet wird.

Sie können die Bagger in Aktion skizzieren, die verschiedenen Architekturen des Geländes skizzieren oder sich in der Perspektive versuchen!

Jugendliche und Erwachsene, 2 Stunden, mit Reservierung unter le.chateau.en.chantier@caen.fr

