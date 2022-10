La guerre n’a pas un visage de femme – Cie Les Orphelins (création) Theâtre Traversière, 4 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 04 novembre 2022

de 20h30 à 21h50

Adulte : 28 € • Tarif réduit (-25 ans, demandeurs d'emplois, +65 ans) : 23 €. Enfant (-12 ans) : 15 €

Un regard bouleversant sur ces jeunes engagées volontaires dans l’Armée Rouge en 39-45, dont l’audace, la jeunesse, le courage forcent l’admiration.

Prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch a consacré sept ans de sa vie à l’enregistrement de témoignages de jeunes engagées volontaires dans l’Armée rouge en 39-45. Ces femmes courageuses étaient convaincues de la nécessité de leur action, et prêtes à tous les sacrifices pour défendre leur patrie… Par ces récits multiples, ces jeunes combattantes, à peine sorties de l’enfance et qui ont pris les armes pour affronter l’envahisseur, ont tenu à partager leur histoire, semblable à aucune autre, bien loin des manuels scolaires. Leur engagement inébranlable, leur dévouement, leur histoire personnelle inscrite dans la grande ont profondément touché la comédienne Cécilia Hornus et lui ont donné envie de porter le roman au théâtre ; dans ce projet, elle est accompagnée par Marion Bierry qui en signe l’adaptation et la mise en scène. Sur le plateau, cinq comédiennes font résonner la parole de ces guerrières oubliées de l’histoire et nous vivons leur épopée en même temps que sont évoqués leurs souvenirs. On les découvre alors amoureuses, drôles, tendres, gouailleuses, mais révoltées toujours contre la barbarie…

D’après Svetlana Alexievitch. Traduit du russe par Galia Ackerman et Paul Lequesne. Adaptation, mise en scène : Marion Bierry. Costumes : Virginie Houdinière. Lumières Denis Lemaître. Interprétation : Cécilia Hornus, Sophie de La Rochefoucauld, Sandrine Molaro, Emmanuelle Rozès, Valérie Vogt.

La guerre en Ukraine est survenue alors que le projet était déjà bien avancé. Ces événements tragiques ne font que nous rapprocher de ces femmes déterminées et prêtes à tous les sacrifices. La pièce leur est dédiée.

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

