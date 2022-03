La Guerre en Ukraine vue depuis l’Asie : réactions publiques et parallèles historiques Auditorium de l’Inalco Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Guerre en Ukraine vue depuis l’Asie : réactions publiques et parallèles historiques Auditorium de l’Inalco, 28 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 13h30 à 15h30

gratuit

Dans le cadre du cycle des “Rencontres du lundi” de L’Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE). Organisé par Guibourg Delamotte. Avec les participations de :

Estelle Bauer

Jean-Pierre Cabestan

Sébastien Colin

Guibourg Delamotte

Cam Thi Doan

Chloé Froissart

Juliette Genevaz

Jacques Legrand

Françoise Robin

Eric Seizelet

David Serfass

Xiaohong Xiao-Planes En partenariat avec Asialyst. Auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands Moulins Paris 75013 Contact : https://www.facebook.com/inalco.languesO/ https://twitter.com/Inalco Conférence

Date complète :

2022-03-28T13:30:00+01:00_2022-03-28T15:30:00+01:00

uaru.amphiacantoides

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Auditorium de l'Inalco Adresse 65, rue des Grands Moulins Ville Paris lieuville Auditorium de l'Inalco Paris Departement Paris

Auditorium de l'Inalco Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Guerre en Ukraine vue depuis l’Asie : réactions publiques et parallèles historiques Auditorium de l’Inalco 2022-03-28 was last modified: by La Guerre en Ukraine vue depuis l’Asie : réactions publiques et parallèles historiques Auditorium de l’Inalco Auditorium de l'Inalco 28 mars 2022 Auditorium de l'Inalco Paris Paris

Paris Paris