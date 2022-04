La guerre en Ukraine et la volonté impériale russe de 1721 à nos jours. Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

L’invasion de l’Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24/02/2022 a suscité de nombreuses questions sur les motivations russes dans les pays occidentaux. Si certaines raisons de Poutine sont liées à la nature du régime politique ukrainien actuel, démocratique et pro-européen, certains aspects de ce conflit s’inscrivent dans le temps long de l’histoire géopolitique russe. Une partie de ce conflit relève de la volonté impériale russe qui commence en 1721, qui se prolongera dans l’URSS et qui sera réactivée par le régime de Poutine depuis son accession à la tête de la Russie. Cet éclairage du temps long de l’histoire russe permet aussi de comprendre la récurrence dans la propagande déployée par Poutine des accusations de « nazisme » envers le gouvernement ukrainien. Cette conférence sera donnée par **Eric Lowen**, directeur de l’Université Populaire de Philosophie de l’association d’ALDÉRAN

Entrée libre dans la limite des places disponibles, mais vous pouvez aussi vous connecter de chez vous (lien à demander, voir ci-dessous)

Pour tenter de comprendre la situation actuelle, l’Association des Universités Populaires de France, propose une visioconférence que nous projetterons en salle 11. Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Nyons Drôme

