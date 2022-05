La Guerre d’Ukraine, un changement de monde ? Par Jacques Huntzinger 2 quai du Lénigo, 2 mai 2022, Le croisic.

La Guerre d’Ukraine, un changement de monde ? Par Jacques Huntzinger

2 quai du Lénigo, le lundi 2 mai à 18:30

La guerre d’Ukraine, un changement de monde ? Conférence par Jacques Huntzinger Jacques Huntzinger est né le 8 janvier 1943 à Paris. Après des études au lycée Henri IV puis à la faculté de droit de Paris, ilintègre Sciences-Po. Docteur d’Étaten Droit public et en Sciences politiques, il est agrégé de droit public et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. Au cours de sa carrière, il devient professeur à l’université de Paris X à Nanterre, puis directeur adjoint aux Nations Unies sur le désarmement. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères de Roland Dumas, il traite des questions méditerranéennes et devient conseiller diplomatique du secrétariat général de la Défense Nationale avant d’entamer une longue carrière d’ambassadeur : en Estonie, en Macédoine, en Israël, et en mission auprès de l’Union pour la Méditerranée. Membre du Conseil Économique et Social, il a publié «Europes», (Ramsay, 1977), «Introduction aux relationsinternationales» (Seuil, 1989), «Il était une fois la Méditerranée» (CNRS éditions, coll. biblis, 2014), «Les printemps arabes et le religieux» (Éditions parole et silence, 2014). Gratuit – ouverture des portes à 18h00.

La guerre d’Ukraine, un changement de monde ? Conférence par Jacques Huntzinger Jacques Huntzinger est né le 8 janvier 1943 à Paris. Après des études au lycée Henri IV puis à la faculté de dro…

2 quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T18:30:00 2022-05-02T04:30:00