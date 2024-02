La guerre des Sexes Troyes, vendredi 9 février 2024.

La guerre des Sexes Troyes Aube

Une comédie culte et coquine aux 800 000 spectateurs !

Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus entre Anne-Laure et Pierre Si nous ne réagissons pas rapidement, notre couple va droit dans le mur . Anne-Laure décide donc de reprendre son couple en main et va utiliser toutes les cartes dont elle dispose. Entre la working-girl et l’adulescent , la guerre des sexes commence…

Production NO-LIMIT PRODUCTIONS.

Recommandé pour un public adulte à partir de 16 ans.

Réservations à la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55

ou en ligne Eur.

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Théâtre de Champagne

Troyes 10000 Aube Grand Est

