LA GUERRE DES SEXES AURA T’ELLE LIEU – LA GUERRE DES SEXES MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg, samedi 1 juin 2024.

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs.Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité. Le Saviez-vous?Vainqueur du Printemps du rire de Toulouse en 2013.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 18:30

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67