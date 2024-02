LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE ANTOINE RIBOUD Evian Les Bains, jeudi 29 février 2024.

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve.Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité… Le Saviez-vous?Vainqueur du Printemps du rire de Toulouse en 2013.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

THEATRE ANTOINE RIBOUD CASINO D’EVIAN 74500 Evian Les Bains 74