La Guerre des Mères Compagnie du Café-Théâtre, 11 mars 2022, Nantes.

2022-03-11 Représentations du 10 au 12 mars 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

17 € / 22 €

Comédie de Réda Chéraitia. La famille, c’est souvent du sport, et tous les coups sont permis ! Entre petites bassesses et grosse mauvaise foi, deux mamans ne vont pas œuvrer pour la paix du ménage ! A ma droite : Armelle de Kermédec, la cinquantaine, bon chic bon genre, ne se bat qu’en Louboutin ! A ma gauche : son challenger, Gisèle Lopez, la cinquantaine, sans filtre et sans gêne, ne se bat qu’en Rangers. Et pour compter les points, Julie et son fiancé Antoine qui voulaient juste préparer leur mariage sereinement. Mais ça, c’était avant ! Mais c’est bien connu : quand on se marie, on épouse aussi la famille de sa moitié et surtout sa Mère ! Et il est possible que cela vous rappelle quelque chose ! Des personnages savoureux, des répliques piquantes servies par un quatuor de comédiens d’exception au service du rire… et plus ! Avec Katia Bohomolec, Anne Grenie, Pauline Foures et Nicolas LemaitreMise en scène : Xavier VitonDécors et Costumes : Nicolas Delas

Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com