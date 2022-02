La Guerre des Émeus – Suprême Fourbi Compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre, 5 février 2022, Nantes.

2022-02-05 Représentations du 3 au 5 février 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- billetreduc.com, lekiosquenantais.fr Représentations du 3 au 5 février 2022 à 21h

Comédie. En 1932, l’Australie connaît une période de récession économique suite au krach boursier de 1929. Pour résoudre le problème de famine qui s’abat sur le pays, le gouvernement australien invite les agriculteurs à étendre leurs exploitations sur les terres sauvages du centre du pays. Cette expansion n’est pas sans conséquence : les fermiers doivent cohabiter avec les animaux sauvages et plus particulièrement avec les émeus – de gros oiseaux semblables à des autruches – qui ravagent les cultures. Les fermiers, dépassés par la situation, demandent alors une aide militaire au gouvernement. L’Australie déclare la guerre aux émeus. « La guerre des émeus » propose une plongée dans cet événement historique à travers le regard naïf d’un jeune militaire, le combat radical et sanguinaire d’un général, les manœuvres politiques d’un ministre de la défense et la lassitude d’une femme de soldat. Pour raconter ce conflit dans sa globalité, l’histoire est partagée en trois trames narratives : le front, l’arrière et l’état major. Deux comédiens incarnent au plateau la dizaine de personnages évoluant dans ces trois univers. Ils délaissent très vite leur rôle de conteur pour enfiler une veste, une robe… Un simple accessoire suffit à faire vivre un personnage et à entrainer le public dans un nouveau tableau, comme si le musée prenait vie. Spectacle écrit et interprété par Antoine le Frère et Florent Oulkaïd Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

