La Guerre Des Boutons – La Véritable Histoire THEATRE MUSICAL, 19 mars 2023, PIBRAC. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 16:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros. Nous sommes en mai 2022. Petit Gibus n'est pas mort. Il s'appelle François Gibier et il a 103 ans. Le jour de la célébration du 8 mai, il est pressé de raconter la guerre telle qu'il l'a vécue. Le vieillard mêle alors les souvenirs de la guerre et ceux de son enfance. Les succulentes gauloiseries de son récit vont provoquer de joyeux remous.

