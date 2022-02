La guerre des boutons Espace Scénique, 20 avril 2022, Saint-Jean-le-Blanc.

La guerre des boutons

Espace Scénique, le mercredi 20 avril à 16:00

**Un film de Yann Samuell et Louis Pergaud. Avec : Eric Elmosnino, Mathilde Seigner et Fred Testot** 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. Mais il n’est pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret…

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Ciné-Vacances

Espace Scénique Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret



