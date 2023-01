La Guerre des Boutons Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Catégories d’Évènement: Amathay-Vésigneux

Doubs Amathay-Vésigneux Le Ciné-Forge a pour but de partager le plaisir de découvrir, ensemble, un film et les artistes qui l’ont fait.

Une première séance centrée sur “La Guerre des Boutons” d’Yves Robert, un film réalisé en 1962 et que nous aimons beaucoup… et surtout parce qu’il est l’adaptation du livre de notre franc-comtois Louis Pergaud !

Une demi-heure avant la projection, nous vous ferons part des anecdotes en lien avec le film, tant sur le tournage que sur les personnes qui l'ont imaginé et créé.

