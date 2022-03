La Guerre de Troie(en moins de deux !) Lillebonne, 29 mars 2022, Lillebonne.

La Guerre de Troie(en moins de deux !) Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne

2022-03-29 20:30:00 – 2022-03-29 Place Pierre de Coubertin Juliobona

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois : au-delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte que trois mois du fameux siège), sept comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle femme du monde… Un récit mené tambour battant avec l’insolence d’une dynamique de troupe, d’un rythme emballé, d’un humour décalé, mais sans en effacer pour autant la poésie épique et tragique.

Ou comment raconter, en moins d’une heure et demi, tout (ou presque tout) des aventures, légendaires et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie : pour (re)découvrir ses classiques de façon jubilatoire !

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois : au-delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte que trois mois du fameux siège), sept…

+33 2 35 38 51 88

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois : au-delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte que trois mois du fameux siège), sept comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle femme du monde… Un récit mené tambour battant avec l’insolence d’une dynamique de troupe, d’un rythme emballé, d’un humour décalé, mais sans en effacer pour autant la poésie épique et tragique.

Ou comment raconter, en moins d’une heure et demi, tout (ou presque tout) des aventures, légendaires et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie : pour (re)découvrir ses classiques de façon jubilatoire !

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne

dernière mise à jour : 2022-01-02 par