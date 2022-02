La guerre de Troie (en moins de deux !) Odyssée, 25 février 2022, Orvault.

2022-02-25 Placement libre

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non de 9€ à 24€ Tout public Placement libre

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, vous saurez tout des légendaires aventures des héros, dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie… Et en moins d’une heure et demie, s’il vous plaît !Sept comédiens et un pianiste sont réunis autour d’une grande table et de quelques objets inattendus, qu’ils manipulent pour revisiter ces histoires remplies de héros, dieux et demi-dieux. Le récit choral est mené tambour battant, avec l’insolence rafraîchissante d’une dynamique de troupe, un rythme emballé, un humour décalé, sans rien perdre de la poésie épique et tragique de l’Histoire. Jamais un monument antique n’aura résonné aussi vivement avec nos mythologies modernes. Une épopée homérique racontée et chantée avec humour et inventivité, à (re)découvrir en famille. Compagnie Théâtre du MantoisTexte : Eudes Labrusse d’après Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode, Virgile…Mise en scène : Jérôme Imard et Eudes LabrusseAvec : Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert et Christian Roux (piano)

Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr