Espace Madeleine Marie, le mardi 22 février 2022 à 20:30

De la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois, **La Guerre de Troie (en moins de deux !)** raconte presque tout des aventures, légendaires et poignantes, de ces héros, dieux et demi-dieux. Sur scène, sept comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle femme du monde. Le tout est mené tambour battant avec l’insolence d’une dynamique de troupe, d’un rythme emballé, d’un humour décalé, mais sans effacer pour autant la poésie épique et tragique de la Guerre de Troie. Avec ce spectacle divertissant**,** **_la Compagnie Théâtre du Mantois_** nous propose de (re)découvrir ces classiques de façon jubilatoire ! ### Distribution **Texte** Eudes Labrusse, d’après Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode, Virgile, Offenbach… **Mise en scène** Jérôme Imard et Eudes Labrusse **Avec** Catherine Bayle, Pascaline Schwab, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert et Christian Roux **Musique de scène** (piano) Christian Roux **Costumes** Cécile Pelletier et Aurélie Penuizic **Lumières** Laurent Bonacorsi ### Soutien **Création** Théâtre du Mantois l **Production** Nicri Productions l **Accueil en résidence** Théâtre 13 l **Coproduction** Les Bords de Scènes Théâtres et Cinémas l **Avec le soutien** de la Spedidam, de la DRAC Île-de-France, de l’Adami et de M. Bricolage (Mantes)

Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif enfant : 10 €

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe



