La guerre de Cent ans, un siècle de Mode Historial Jeanne-d’Arc, 20 octobre 2021, Rouen.

La guerre de Cent ans, un siècle de Mode

du mercredi 20 octobre au mercredi 17 novembre à Historial Jeanne-d’Arc

Cette exposition de costumes propose un plongeon de 600 ans en arrière, en plein guerre de Cent-ans, et vous invite à parcourir un siècle de mode aristocratique. Cette mode est celle de la fin du Moyen-Âge de 1337 à 1453. Elle est le reflet de son temps, de sa société et de ses mœurs. Si on prétend que l’habit ne fait pas le moine, il n’est rien de plus faux au Moyen-Age ! _L’entreprise Mode d’autrefois confectionne des tenues d’époques depuis de nombreuses années pour des particuliers et des musées. Cette exposition temporaire itinérante a été créée par Jimmy Lecordier et Stéphanie Mendes, deux passionnés de costumes anciens._

Gratuit

Du 20 octobre au 17 novembre, découvrez l’exposition temporaire « La guerre de Cent-Ans, un siècle de mode ». Créée par Modes d’autrefois, elle prend place dans les salles Mythothèque de l’Historial.

Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00