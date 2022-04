La guerre de 1870 à Meung-sur- Loire Meung-sur-Loire, 22 avril 2022, Meung-sur-Loire.

2022-04-22 14:30:00 – 2022-05-06 18:30:00

Meung-sur-Loire

L’exposition, réalisée par la Société archéologique de Meung-sur-Loire pour la commémoration du 150ème anniversaire de la guerre franco-allemande de 1870, présente des panneaux, des objets, des armes, un hôpital de campagne, des documents d’archives… rappelant les contributions de la ville pendant le conflit. Durant cette guerre, Meung subit deux invasions et deux occupations : le 13 octobre, le 9 novembre et le 6 décembre 1870 ainsi que le 14 mars 1871. Une conférence est également au programme : « La guerre de 1870 à Meung-sur-Loire et sa région », ainsi qu’un weekend de reconstitution au Château de Meung sur Loire : « Sous Napoléon III – campement 1870 »

+33 2 38 22 53 36

