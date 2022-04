La Guerre de 1870 à Meung Musée municipal, 14 mai 2022 18:30, Meung-sur-Loire.

A travers des panneaux, objets, armes et documents d’archives, l’exposition, réalisée par la Société d’archéologie de Meung-sur-Loire rappelle les contributions de la ville pendant le conflit.

Le musée présente 3 espaces : la collection Gaston Couté, poéte chansonnier du début 20ème siècle. Il connut ses heures de gloires à Montmartre vers 1906. Ses textes en patois beauceron, dénoncent les injustices et la misère sociale. La collection Quatrehomme est un véritable cabinet d’archéologie du milieu du 20ème siècle, présenté comme c’était chez le donateur. Section Archéologie, principalement constituée d’objets préhistoriques reconstituant la vie de l’Homme (haches, pointes de flèches, outils, céramiques …).

Section Paléontologie : une quantité impressionnante de dents animales fossiles du Miocène Moyen (15 millions d’année) issus des Faluns de Touraine (sables coquilliers contenant des fossiles marins, continentaux et lagunaires) : dents de requins, de pliopithèques (arrière-cousin de l’Homme), dents de petits poissons, de castors, de cervidés, de rhinocéros, de crocodiles, de mammouths, …

Et la section numismatique : 17 pièces de monnaies de l’époque gauloise, à l’iconographie équestres sont pour l’instant présentées.

Enfin, à l’accueil une très belle vitrine bibliophilique offre au regard des ouvrages en rapport avec l’histoire magdunoise : Jehan de Meung (roman de la Rose), Villon (le grand Testament), Dumas (les Trois mousquetaires).

RD 2152 – 18 km d’Orléans, direction Blois Autoroute A10, sortie n°15 Meung-sur-Loire Gare SNCF de Meung-sur-Loire (ligne Paris-Tours)

http://www.meung-sur-loire.com

22 rue des Remparts 45130 Meung-sur-Loire 45130 Meung-sur-Loire Centre-Val de Loire