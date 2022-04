La guerre d’Algérie – Histoire commune – Mémoire partagée ? Partir à 20 ans en Algérie Chivres-Val, 9 avril 2022, Chivres-Val.

2022-04-09 – 2022-05-31

Chivres-Val Aisne Chivres-Val

6.5 La France commémore en 2022 les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie. Le Val de l’Aisne, en partenariat avec l’Office national des anciens combattants et les unions de combattants, vous propose de découvrir expositions, photos et témoignages sur ce conflit. Un éclairage mémoriel émouvant sur les anciens d’Algérie du territoire, qui nous ont transmis, en plus de leurs témoignages, plus de 800 photos et cartes postales d’époque.

fortdeconde@cc-valdeaisne.fr +33 3 23 54 40 00 http://www.fortdeconde.com/

Fort de Condé

Chivres-Val

