La guerre d’ Algérie – Histoire commune, mémoires partagées? Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

La guerre d’ Algérie – Histoire commune, mémoires partagées? Dieulefit, 19 mars 2022, Dieulefit. La guerre d’ Algérie – Histoire commune, mémoires partagées? Centre Culturel LA HALLE 57 Rue de Clignancourt Dieulefit

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-20 19:00:00 19:00:00 Centre Culturel LA HALLE 57 Rue de Clignancourt

Dieulefit Drôme La Guerre d’ Algérie – Histoire commune, mémoires partagées? pmh@memoires-histoire.org +33 6 08 42 74 20 https://pmhdieulefit.org/ Centre Culturel LA HALLE 57 Rue de Clignancourt Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Centre Culturel LA HALLE 57 Rue de Clignancourt Ville Dieulefit lieuville Centre Culturel LA HALLE 57 Rue de Clignancourt Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

La guerre d’ Algérie – Histoire commune, mémoires partagées? Dieulefit 2022-03-19 was last modified: by La guerre d’ Algérie – Histoire commune, mémoires partagées? Dieulefit Dieulefit 19 mars 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme