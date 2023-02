Journée Prévention sur les risques professionnels à la ferme et manipulation animale La guérinière Mennetou sur Cher Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Journée Prévention sur les risques professionnels à la ferme et manipulation animale La guérinière, 12 avril 2023, Mennetou sur Cher. Journée Prévention sur les risques professionnels à la ferme et manipulation animale Mercredi 12 avril, 09h00 La guérinière Toute la journée, le service prévention présentera plusieurs ateliers sur les risques professionnels à éviter et fera des démonstration de manipulation d’ovins La guérinière 5 route de Sologne -Ferme du Monestoie Mennetou sur Cher 41 320 Loir et Cher Centre-Val de Loire L’organisation de la journée se déroulera autour de 6 ateliers animés par l’ensemble des Conseillers en Prévention de la MSA , de 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – Phyto fluo – Risque chimique

– Prévention des TMS

– Chutes de hauteur

– Prévention chutes de hauteur

– Risques de happements

-Contention animale

